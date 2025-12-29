Cecilia Rodriguez allatta la figlia Clara tra la neve | Ignazio immortala il dolce momento

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez condividono un momento intimo mentre Cecilia allatta la loro figlia Clara tra la neve. La famiglia, composta da giovani e affiatati, vive un periodo sereno e felice, testimoniato anche dalle immagini pubblicate sui social. La nascita di Clara, avvenuta lo scorso ottobre a Milano, rappresenta un importante passo nella loro vita, sottolineando l’amore e la stabilità che li uniscono.

Belli, giovani, benestanti e con un grande amore a unirli. What else? Ignazio Moser (33 anni) e Cecilia Rodriguez (35 anni) stanno vivendo un momento d'oro insieme a Clara Isabel, la loro primogenita nata a Milano lo scorso 15 ottobre. Da quando è nata, papà Ignazio e mamma Cecilia non mancano di.

