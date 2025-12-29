Cecilia Rodriguez allatta Clara Isabel in montagna lo scatto tenerissimo di Ignazio Moser | La regina e la principessa delle nevi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condividono momenti di affetto con la loro piccola Clara Isabel, nata nel 2025. Recentemente, uno scatto di Ignazio ritrae Cecilia allattare la loro bambina in montagna, un gesto di tenerezza e intimità. Questi momenti, condivisi sui social, mostrano il loro amore e l’attenzione alla famiglia, offrendo uno sguardo sincero sulla quotidianità di una giovane coppia.

Ogni momento condiviso sui social da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser regala emozioni. Insieme alla piccola Clara Isabel, nata il 15 ottobre 2025, la coppia non perde occasione per vivere.

