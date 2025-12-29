Ceccano soffoca ma si festeggia con il Rally | Ceccano2030 chiede un consiglio comunale aperto

Ceccano si prepara a vivere un momento di confronto pubblico con l’organizzazione di un consiglio comunale aperto, in risposta alle crescenti criticità della città. Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale si è distinta ricevendo il premio Gnomo per l’Ambiente 2025, riconoscimento che testimonia l’impegno verso la sostenibilità. Questa iniziativa rappresenta un’occasione importante per ascoltare le esigenze dei cittadini e condividere proposte per il futuro di Ceccano.

Non possiamo che rivolgere i nostri più sentiti complimenti all’Amministrazione Comunale per l'ottenimento di un riconoscimento davvero "singolare": il premio Gnomo per l’Ambiente 2025. La motivazione è un capolavoro di controsenso: “Per aver concesso il patrocinio al Rally cittadino nel pieno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Ceccano soffoca, ma si festeggia con il Rally: Ceccano2030 chiede un consiglio comunale aperto.

