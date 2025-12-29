C’è Posta Per Te torna su Canale 5 | data di partenza ospiti e il legame speciale di Maria De Filippi

C’è Posta Per Te ritorna su Canale 5, con la nuova edizione prevista per sabato 10 gennaio 2026. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, mantiene il suo formato tradizionale, con ospiti e storie che coinvolgono il pubblico. La presenza di personaggi già annunciati aggiunge interesse alla ripresa del programma, che continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano.

C’è Posta Per Te è pronta a riaprire la celebre busta e a tornare in prima serata su Canale 5. Il debutto della nuova edizione è fissato per sabato 10 gennaio 2026, con un parterre di ospiti già annunciato che promette grande attenzione e curiosità da parte del pubblico. Tra i nomi più attesi figurano Emma Marrone, Stefano De Martino, Matteo Berrettini e Luca Argentero, a conferma di una formula che continua a mescolare emozione, popolarità e storie personali capaci di coinvolgere milioni di telespettatori. Un punto fermo per Canale 5. In un panorama televisivo in continua evoluzione, Canale 5 può contare su poche certezze assolute. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

