CdS – le richieste di Yildiz sono chiare

Il Corriere dello Sport informa che il rinnovo di Kenan Yildiz è attualmente in standby, pur mantenendo la volontà condivisa di prolungare il contratto in scadenza nel 2029. La trattativa è in fase di valutazione, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi futuri.

2025-12-28 21:34:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Il rinnovo di Kenan Yildiz vive una fase di stand-by, anche se la volontà comune resta quella di prolungare e adeguare il contratto in scadenza nel 2029. Come è noto, permane una distanza economica tra la richiesta (6-7 milioni circa con bonus all’anno) e l’offerta (4,5-5 milioni). Ma la Vecchia Signora è determinata a trattenere il classe 2005, definito un vero patrimonio del club. In questa fase di riflessione sono arrivati comunque segnali molto chiari dal fantasista e dal suo entourage. Il rinnovo con i bianconeri non è solo una questione economica, ma è strettamente legato anche agli obiettivi e alle ambizioni del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

