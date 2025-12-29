CdS – cosa succederà con Simeone a Madrid

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Diego Simeone a Madrid resta un tema di interesse nel calciomercato. Con le recenti voci e le trattative in corso, si attende di capire quali saranno le scelte del tecnico e le possibili evoluzioni della sua carriera. In questo articolo, analizzeremo gli sviluppi più recenti e le prospettive per il suo ruolo nel club madrileno.

2025-12-28 16:21:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: ROMA  – Quella di  lunedì 29 dicembre  sarà una giornata chiave per il  mercato della Roma. O, almeno, nelle intenzioni sarà così. Il club giallorosso, infatti, resta in forte pressing su  Giacomo Raspadori, uno degli obiettivi insieme a  Zirkzee  per rinforzare l’attacco di Gasperini. Ma la situazione resta, fin qui,  complicata. In divenire, quantomeno.  Roma su Raspadori: primi mesi da dimenticare all’Atletico Madrid. Dopo un investimento di  22 milioni  in estate per prelevarlo dal Napoli,  Raspadori  ha trovato  poco spazio nell’Atletico Madrid di Simeone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

