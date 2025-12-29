Cavriglia La Befana torna a teatro

Il Teatro Comunale di Cavriglia ripropone anche quest’anno la tradizionale visita della Befana, in programma il 6 gennaio. Un’occasione per famiglie e bambini di vivere un momento di condivisione e tradizione, all’interno di un ambiente culturale e accogliente. La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi dell’Epifania, offrendo un’occasione di incontro e di festa in un contesto storico e artistico della città.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Anche quest'anno, nel giorno dell'Epifania, il Teatro Comunale di Cavriglia rinnova una tradizione molto amata da grandi e piccoli. Martedì 6 gennaio 2026, alle ore 17, il sipario si alzerà sullo spettacolo di burattini "Fantasia a 4 mani", con ingresso gratuito, regalando al pubblico un pomeriggio di magia, poesia e divertimento. Lo spettacolo, ideato e realizzato da Enzo Cozzolino, maestro riconosciuto del teatro di figura, è un viaggio immaginifico tra burattini, pupazzi, oggetti animati, figure e musica. Ispirata al mondo del circo e del varietà, "Fantasia a 4 mani" è una storia composta da tante piccole storie, capace di coinvolgere i bambini attraverso un linguaggio teatrale immediato e suggestivo, che stimola curiosità, immaginazione e partecipazione.

