Cavalieri | progetto 2026 Nel mirino c’è l’Us Roma

Il progetto Cavalieri 2026 si concentra sulla crescita e il consolidamento del team, con l'obiettivo di raggiungere importanti traguardi entro il 2026. La prima parte della stagione ha mostrato segnali di progresso, nonostante un passo falso all'esordio a Civitavecchia. Ora, l'attenzione è rivolta a rafforzare la squadra e a prepararsi al meglio per affrontare le sfide future, con un focus particolare sull'Us Roma.

"La prima parte della stagione è stata molto positiva, a parte il passo falso in apertura a Civitavecchia. Siamo riusciti a centrare i 5 punti in diverse trasferte difficili come San Benedetto, Napoli e L’Aquila, ed era l’obbiettivo che ci eravamo prefissati. Abbiamo chiuso l’anno in bellezza e ora stiamo lavorando per ripartire al meglio nella seconda parte della stagione". E’ capitan Lorenzo Puglia a tirare le somme di questo primo scorcio stagionale per i Cavalieri Union, che proprio nei giorni scorsi hanno ripreso gli allenamenti. Nel mirino, dopo qualche altro giorno di pausa a ridosso di Capodanno, c’è la gara casalinga del prossimo 11 gennaio, quando al Montano di viale Galilei arriverà l’ US Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

