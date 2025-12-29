Cava si ferma per i funerali di Anna | la sosta commovente davanti alla pasticceria

Cava de’ Tirreni si ferma in segno di rispetto per i funerali di Anna Tagliaferri. La comunità si è radunata davanti al Duomo per rendere omaggio alla giovane donna, tragicamente scomparsa. Nel frattempo, una sosta dedicata alla memoria di Anna si è svolta anche presso la pasticceria, luogo simbolo della sua quotidianità. Un momento di riflessione e vicinanza per una perdita che ha scosso tutta la città.

Una folla commossa ha gremito il Duomo di Cava de' Tirreni per l'ultimo saluto ad Anna Tagliaferri, la giovane donna uccisa con sette coltellate al culmine dell'ennesima tragedia consumata tra le mura domestiche. La comunità metelliana, ancora sconvolta dall'accaduto, si è stretta attorno alla famiglia. La madre di Anna Tagliaferri è stata operata, non è in pericolo di vita. Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni: la sua pasticceria riapre alla vigilia più dolorosa. Funerali al Duomo per Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio: lutto cittadino a Cava dei Tirreni oggi 29 dicembre - I funerali di Anna Tagliaferri, uccisa a 40 anni dal compagno che si è poi suicidato, si terranno oggi 29 dicembre alle 11,30 nel Duomo di Cava de'Tirreni.

