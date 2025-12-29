Categorie Allievi ed Esordienti Da Agnini a Della Polla Un tris che fa sognare

La stagione Allievi del gruppo fiorentino Iperfinish si è distinta con 23 vittorie, tra cui tre titoli regionali in linea e a cronometro. La squadra, composta da talenti come Agnini e Della Polla, ha saputo emergere nel panorama regionale, consolidando la propria posizione e dimostrando una crescita costante. Un percorso che ha portato alla ribalta giovani promesse, confermando l'importanza di un settore in continua evoluzione.

È stata una stagione Allievi nel segno del gruppo fiorentino Iperfinish che ha vinto 23 gare con tre titoli regionali in linea e a cronometro e che ha portato ai primi posti della classifica di rendimento i propri alfieri. Il più bravo di tutti Edoardo Agnini con netto vantaggio in virtù oltre che delle 7 vittorie anche di 11 secondi posti conquistati. Agnini a livello nazionale ha concluso la stagione con gli stessi punti del veneto Andrea Endrizzi e che risulta secondo nella graduatoria in quanto ha vinto una gara in meno. Bravi i suoi compagni di squadra, Spanio, Luci, Favilli, Roggi e Mori che occupano nell'ordine gli altri primi posti.

Edoardo Agnini ed Elena Geppi trionfano nei titoli toscani 2025 di cronometro in montagna - I due titoli toscani 2025 della cronometro in montagna per la categoria allievi sono stati conquistati da Edoardo Agnini ed Elena Geppi, che appartengono alle società fiorentine della Iperfinish

Allievi sulle orme di Ginettaccio. Agnini sfreccia a Ponte a Ema - A una settimana dai Campionati Toscani in Garfagnana, gli allievi a Ponte a Ema e gli esordienti in Valdarno hanno disputato le gare di anteprima.

