Catania ecco il calendario delle partite da fine gennaio a marzo 2026
Ecco il calendario delle partite di Catania dalla fine di gennaio a marzo 2026. La Lega Pro ha reso noti gli orari delle gare dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno della stagione 2025-2026, offrendo così un quadro completo degli appuntamenti futuri della squadra.
La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle gare dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno per la stagione sportiva 2025-2026. Per il Catania, il calendario si presenta fitto.Il percorso degli etnei inizia sabato 31 gennaio con la trasferta sul campo del Sorrento alle ore 14.30. La settimana. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Quando, come e dove vedere le partite del Milan: il calendario fino a fine gennaio
Leggi anche: Anticipi e posticipi Serie A, svelato il calendario del Napoli da fine novembre a fine gennaio
Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 14.
Catania, ecco il calendario delle partite da fine gennaio a marzo 2026 - I tifosi etnei possono quindi iniziare a programmare il loro sostegno, sia sugli spalti che davanti alla TV, per una seconda parte di stagione che promette emozioni intense ... cataniatoday.it
+++ Serie C, ecco gli orari dalla 24esima alla 31esima giornata per Catania, Trapani e Siracusa +++ Il calendario https://qds.it/serie-c-orari-partite-catania-trapani-siracusa-calcio/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.