Catania ecco il calendario delle partite da fine gennaio a marzo 2026

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco il calendario delle partite di Catania dalla fine di gennaio a marzo 2026. La Lega Pro ha reso noti gli orari delle gare dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno della stagione 2025-2026, offrendo così un quadro completo degli appuntamenti futuri della squadra.

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle gare dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno per la stagione sportiva 2025-2026. Per il Catania, il calendario si presenta fitto.Il percorso degli etnei inizia sabato 31 gennaio con la trasferta sul campo del Sorrento alle ore 14.30. La settimana. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

catania ecco il calendario delle partite da fine gennaio a marzo 2026

© Cataniatoday.it - Catania, ecco il calendario delle partite da fine gennaio a marzo 2026

Leggi anche: Quando, come e dove vedere le partite del Milan: il calendario fino a fine gennaio

Leggi anche: Anticipi e posticipi Serie A, svelato il calendario del Napoli da fine novembre a fine gennaio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 14.

catania calendario partite fineCatania, ecco il calendario delle partite da fine gennaio a marzo 2026 - I tifosi etnei possono quindi iniziare a programmare il loro sostegno, sia sugli spalti che davanti alla TV, per una seconda parte di stagione che promette emozioni intense ... cataniatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.