Catania Capodanno in sicurezza | ordinanza del sindaco per il concerto in piazza Duomo
Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emanato un’ordinanza straordinaria in vista del concerto di Capodanno in piazza Duomo. Il provvedimento mira a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante le celebrazioni, tutelando la pubblica incolumità. La misura si inserisce nel quadro delle precauzioni adottate per un evento che attira numerosi partecipanti, assicurando un clima di sicurezza per tutti i presenti.
Provvedimento straordinario per la tutela della pubblica incolumità. In vista del concerto di fine anno in piazza Duomo, il sindaco Enrico Trantino ha firmato un' ordinanza contingibile e urgente finalizzata a garantire sicurezza e ordine pubblico durante le celebrazioni. L'ordinanza sarà in vigore dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 6:00 del 1° gennaio, e interesserà un'area con raggio di 250 metri da piazza Duomo e piazza Università. Divieti previsti dall'ordinanza. All'interno dell'area indicata sarà severamente vietato: Introdurre oggetti, strumenti o materiali illeciti, proibiti o pericolosi per la pubblica sicurezza.
