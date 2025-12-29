Castellanos nel mirino della Premier | il Leeds si aggiunge alla corsa

Valentín Castellanos torna al centro delle attenzioni del calcio inglese, con il Leeds United che si inserisce nella corsa al giocatore. La possibilità di un trasferimento si intensifica, alimentando le voci di mercato che coinvolgono anche la Lazio. La recente esclusione dall’undici titolare deludente a Udine ha alimentato speculazioni, suggerendo che il futuro dell’attaccante argentino potrebbe essere lontano dalla capitale.

Il futuro di Valentín Castellanos torna a essere un tema caldo in casa Lazio. Le indiscrezioni che circolavano da giorni hanno trovato una prima conferma indiretta con l’esclusione dell’argentino dall’undici titolare a Udine, ufficialmente archiviata come scelta tecnica, ma letta dall’ambiente come un segnale chiaro in chiave mercato. Le pretendenti, intanto, aumentano. Alle sirene provenienti dal Brasile si è aggiunto un nuovo interesse concreto dalla Premier League: il Leeds United ha avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. L’Europa come priorità. Castellanos non ha mai nascosto la propria linea: restare in Europa. 🔗 Leggi su Como1907news.com

