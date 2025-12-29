Cassino Aperisax

Il 3 gennaio alle ore 17:00, presso l'Apeiron Caffè Letterario di Cassino, si terrà l'evento APERISAX. Un'occasione per iniziare il nuovo anno nel Palazzo della Cultura, ascoltando le sonorità del sax che invitano alla calma e alla riflessione. Un momento di musica e condivisione in un ambiente accogliente, ideale per dare il benvenuto al 2024 con sobrietà e tranquillità.

Sabato 3 Gennaio alle ore 17:00 a Cassino presso l' Apeiron Caffè Letterario il nuovo anno al Palazzo della Cultura inizia con le note avvolgenti di APERISAX. Un pomeriggio dedicato alla buona musica e al gusto.L'evento vedrà la performance live di Marco Musollino che accompagnerà l'aperitivo con.

