cassiere licenziato col test del carrello giudice ordina reintegro

Il giudice ha disposto il reintegro di Fabio Giomi, il cassiere del supermercato Pam di Siena, licenziato a seguito del test del carrello. La sentenza conferma l’obbligo di riammettere Giomi nel suo incarico, sottolineando l’importanza di procedure corrette e rispettose dei diritti del lavoratore. La decisione rappresenta un precedente importante nel contesto delle relazioni tra dipendenti e aziende di distribuzione.

Deve essere reintegrato sul posto di lavoro il cassiere del supermercato Pam a Siena, Fabio Giomi, che era stato licenziato con il test del carrello. Lo ha deciso il giudice del lavoro. Ne dà notizia il segretario della Filcams Cgil senese Mariano Di Gioia: “Siamo stati appena contattati dal nostro avvocato, che ha ricevuto la Pec. Nella comunicazione viene sostanzialmente riconosciuta l’illegittimità del licenziamento. Il giudice ha condannato Pam Panorama al reintegro del lavoratore, al pagamento del danno subito e alle spese processuali, tutte a carico di Pam Panorama”. Il cassiere: “Bel regalo di Natale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

