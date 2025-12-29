Caso Riccardo Paletti il giudice Usa autorizza il rientro in Italia | ‘Ora speriamo di salvarlo’

Il giudice statunitense ha autorizzato il rientro di Riccardo Paletti in Italia, rappresentando una notizia importante per la famiglia. Dopo mesi di attesa, ora si apre la possibilità di un ritorno che potrebbe contribuire a trovare una soluzione alla delicata situazione. Questa decisione segna un passo avanti nel caso, offrendo nuove speranze per Riccardo e i suoi cari.

Il via libera del giudice: Riccardo può tornare in Italia. È arrivata la svolta tanto attesa dalla famiglia Paletti. Il giudice della Contea della Florida ha autorizzato il trasferimento in Italia di Riccardo Paletti, 52 anni, ricoverato da mesi in un ospedale di Miami dopo un grave avvelenamento da botulino. La decisione è stata comunicata al termine dell’udienza del 29 dicembre e consente finalmente il rientro in patria dell’uomo, non appena i genitori diventeranno formalmente i suoi tutori legali. La notizia è stata accolta con commozione dai familiari, collegati in diretta con la trasmissione Dentro la Notizia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

