Caso Pavoncella. Gli ambientalisti contro la Regione.

La decisione della Regione Toscana di chiudere il caso Pavoncella ha suscitato reazioni contrastanti tra le associazioni ambientaliste. Mentre alcune contestano l’operato regionale, altre ne sottolineano le implicazioni per la tutela dell’ambiente. La vicenda evidenzia le tensioni tra interessi regionali e la salvaguardia delle specie protette, aprendo un dibattito sulla gestione delle risorse naturali e le scelte politiche in ambito ambientale.

ORBETELLO La Regione Toscana chiude l’anno con una controversa decisione che ha sollevato l’immediata protesta delle associazioni ambientaliste. A fine ottobre, la Giunta ha riapprovato la caccia alla Pavoncella (Vanellus vanellus), un elegante uccello trampoliere la cui popolazione è in grave declino in tutta Europa e che frequenta anche l’oasi Wwf di Orbetello. Le associazioni Wwf, Enpa, Lac, Lav, Legambiente e Lipu hanno presentato una formale diffida, chiedendo il ritiro immediato del provvedimento e l’interruzione degli abbattimenti. Ad oggi, la Regione non ha risposto, apparendo intenzionata a favorire il mondo venatorio a discapito della tutela della fauna selvatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

