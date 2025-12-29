Caso Paolo Mendìco relazione choc degli ispettori | Scuola carente sui protocolli antibullismo
Gli ispettori hanno evidenziato importanti carenze nei protocolli antibullismo presso l’istituto frequentato da Paolo Mendìco, il giovane di 14 anni di Santi Cosma e Damiano deceduto lo scorso settembre. La relazione sottolinea criticità nella gestione dei casi di disagio e la mancanza di adeguate procedure di intervento, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli studenti e sulla prevenzione del fenomeno nel contesto scolastico.
Emergono gravi criticità nella gestione dei casi di disagio all’interno dell’istituto frequentato da Paolo Mendìco, il ragazzo di 14 anni di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, morto lo scorso settembre, alla vigilia del rientro a scuola per il secondo anno.La relazione redatta dagli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Paolo Mendico suicida a 14 anni, per gli ispettori del Mim “la scuola non ha rispettato il protocollo antibullismo”
Leggi anche: Suicidio di Paolo Mendico, gli ispettori ministeriali: “Si poteva e doveva fare di più, la scuola non ha attivato il protocollo antibullismo”. Avviati procedimenti disciplinari
Latina, “la scuola poteva intervenire sul caso Paolo Mendico”: ecco la relazione degli ispettori del Ministero - La relazione degli ispettori del MIM sul suicidio di Paolo Mendico contesta la versione della scuola e chiede provvedimenti disciplinari ... ilquotidianodellazio.it
Caso Paolo Mendico, il ministero: "La scuola sapeva e poteva fare di più" - L'anticipazione di Repubblica sulla relazione degli ispettori del ministero dopo il suicidio del giovane di Santi Cosma e Damiano ... latinaoggi.eu
Paolo Mendico, la rabbia del papà dopo la relazione del MiM: «Le insegnanti di mio figlio sono delle grandissime bugiarde. Ci sono le chat» - A tre mesi dalla morte di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita l’11 settembre nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, la rabbia ... msn.com
