Caso Paolo Mendìco relazione choc degli ispettori | Scuola carente sui protocolli antibullismo

Gli ispettori hanno evidenziato importanti carenze nei protocolli antibullismo presso l’istituto frequentato da Paolo Mendìco, il giovane di 14 anni di Santi Cosma e Damiano deceduto lo scorso settembre. La relazione sottolinea criticità nella gestione dei casi di disagio e la mancanza di adeguate procedure di intervento, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli studenti e sulla prevenzione del fenomeno nel contesto scolastico.

Caso Paolo Mendico, il ministero: "La scuola sapeva e poteva fare di più" - L'anticipazione di Repubblica sulla relazione degli ispettori del ministero dopo il suicidio del giovane di Santi Cosma e Damiano ... latinaoggi.eu

Paolo Mendico, la rabbia del papà dopo la relazione del MiM: «Le insegnanti di mio figlio sono delle grandissime bugiarde. Ci sono le chat» - A tre mesi dalla morte di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita l’11 settembre nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, la rabbia ... msn.com

