Caso Paolo Mendìco relazione choc degli ispettori | Scuola carente sui protocolli antibullismo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ispettori hanno evidenziato importanti carenze nei protocolli antibullismo presso l’istituto frequentato da Paolo Mendìco, il giovane di 14 anni di Santi Cosma e Damiano deceduto lo scorso settembre. La relazione sottolinea criticità nella gestione dei casi di disagio e la mancanza di adeguate procedure di intervento, sollevando preoccupazioni sulla tutela degli studenti e sulla prevenzione del fenomeno nel contesto scolastico.

Emergono gravi criticità nella gestione dei casi di disagio all’interno dell’istituto frequentato da Paolo Mendìco, il ragazzo di 14 anni di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, morto lo scorso settembre, alla vigilia del rientro a scuola per il secondo anno.La relazione redatta dagli. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it



© Frosinonetoday.it - Caso Paolo Mendìco, relazione choc degli ispettori: “Scuola carente sui protocolli antibullismo”

