Caso Hannoun Silvia Salis annuncia querele per diffamazione | Mai stata ai suoi comizi

Silvia Salis ha annunciato querela per diffamazione nei confronti di Hannoun, negando di aver partecipato ai suoi comizi. Ha sottolineato che, se le indagini portassero a una condanna, potrebbe causare un danno significativo alla popolazione civile palestinese e agli italiani che avevano creduto di aiutare, ma che sarebbero stati ingannati a favore dei terroristi. La vicenda evidenzia le tensioni legate alle accuse e alle responsabilità in un contesto complesso.

Salis ha poi concluso ricordando che, nel caso in cui le indagini si dovessero concludere con la condanna di Hannoun, si tratterà di un danno enorme per la popolazione civile palestinese e per le migliaia di genovesi e italiani che, pensando di aiutare persone che morivano e soffrivano sotto le bombe, sono stati ingannati a beneficio dei terroristi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Hannoun, Silvia Salis annuncia querele per diffamazione: “Mai stata ai suoi comizi” Leggi anche: La Salis prepara le barricate sul caso Hannoun: "Mai avuto contatti, querelo" Leggi anche: Silvia Salis: "Non farò mai le primarie" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Alzata la mia scorta. Pure Sala in piazza a sentire Hannoun; Caso Hannoun, è scontro politico tra destra e sinistra; Fondi ad Hamas, la maxi operazione scatena le reazioni della politica; Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni, tra i nove arrestati c’è il ‘genovese’ Mohammad Hannoun. La Salis prepara le barricate sul caso Hannoun: "Mai avuto contatti, querelo" - Dopo l’arresto del palestinese accusato di finanziamento ad Hamas, la sindaca di Genova respinge le accuse e difende le iniziative umanitarie di Music for Peace ... msn.com

Caso Hannoun, la sindaca Silvia Salis rompe il silenzio: "Querelerò chi diffonde notizie inventate" - La prima cittadina interviene dopo le accuse legate alla presenza di Mohammad Hannoun a un’iniziativa di solidarietà, ribadendo il sostegno a Music for Peace: "Non prenderò mai alcuna distanza da uno ... lavocedigenova.it

Presunto incontro con Hannoun a De Ferrari, Salis: “Falso. Querelerò chi diffonde notizie inventate” - Il messaggio dopo la circolazione della notizia che Salis avrebbe partecipato, con altri sindaci, a un comizio di Hannoun. ilsecoloxix.it

Poco fa, con un intervento netto, durissimo e politicamente impeccabile, la sindaca di Genova Silvia Salis ha messo un punto fermo sulle strumentalizzazioni, sulle falsità e sulla campagna di diffamazione costruita dalla destra sul caso Hannoun. E lo ha fatto s - facebook.com facebook

Caso Hannoun in Parlamento, Fdi punta il dito contro la sinistra che lo ha blandito e ora tace - Il Tempo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.