Caso Hannoun Avs spara a zero sul governo | Strumentalizzazione della destra

In risposta alle recenti tensioni sul caso Hannoun, i leader di Avs hanno commentato a La Repubblica, criticando le strumentalizzazioni politiche da parte della destra. Essi sottolineano come alcune accuse mirino a delegittimare le motivazioni di milioni di italiani scesi in piazza per Gaza. Questa vicenda evidenzia come le dinamiche politiche possano influenzare il dibattito pubblico su temi delicati e complessi.

I leader di Avs in un'intervista a La Repubblica hanno rotto il silenzio sul caso Hannoun e replicano alle accuse ricevute dalla destra: "Strumentalizzano il caso per delegittimare i milioni di italiani scesi in piazza per Gaza".

