Caserta minacce ed estorsioni a un gioielliere | sei fermi

A Pignataro Maggiore, Napoli e Como, i Carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di sei persone sospettate di aver compiuto minacce ed estorsioni a un gioielliere. L’operazione, condotta dalla Dda di Napoli, ha portato all’arresto di individui ritenuti responsabili di tentata e consumata estorsione aggravata dal metodo mafioso, evidenziando la presenza di attività criminali nella zona.

I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Capua hanno eseguito a Pignataro Maggiore ( Caserta ), Napoli e Luisago (Como) un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Dda di Napoli, nei confronti di sei persone ritenute gravemente indiziate di estorsione tentata e consumata, in concorso, aggravata dal metodo mafioso. Gli indagati, ritenuti esponenti del clan camorristico Ligato-Lubrano attivo nell’area dell’alto e medio Casertano, dovranno rispondere dei reati di estorsione consumata e tentata ai danni di un gioielliere della zona. Le indagini hanno permesso di accertare che tra il 2008 e il 2023, a seguito di reiterate e pressanti richieste estorsive, la vittima avrebbe consegnato al clan oggetti preziosi per un valore complessivo stimato in circa 70mila euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caserta, minacce ed estorsioni a un gioielliere: sei fermi Leggi anche: Voto di scambio ed estorsioni tra Bari e Foggia, sei arresti: indagato il sindaco di Modugno Leggi anche: Livorno | Spaccio, rapine ed estorsioni: 9 arresti e 40 kg di droga sequestrati tra minacce ‘Ti sciogliamo nell’acido’ e intimidazioni con colpi di fucile Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Minacce a un gioielliere per avere denaro e Rolex. In sei finiscono in manette. Sullo sfondo le azioni criminali del clan Lubrano-Ligato. CARABINIERI * CASERTA «ESTORSIONE AI DANNI DI UN GIOIELLIERE, CLAN LIGATO-LUBRANO SEQUESTRA PREZIOSI PER 70 MILA EURO» - , in Pignataro Maggiore (CE), Napoli e Luisago (CO), i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Capua hanno dato ... agenziagiornalisticaopinione.it

