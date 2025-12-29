Case in Lombardia il 2025 si chiude nel segno della crescita | prezzi in salita del 3,8%
Nel 2025, i prezzi delle abitazioni in Lombardia sono aumentati del 3,8%, secondo i dati del portale Idealista. La regione mantiene un trend positivo di crescita, con un valore medio delle case che si avvicina ai 2 milioni di euro. Questi dati riflettono un mercato immobiliare in evoluzione, caratterizzato da una domanda stabile e da un contesto economico che influisce sui prezzi delle proprietà residenziali.
Milano, 29 dicembre 2025 – Nel 2025 continua la crescita dei prezzi delle abitazioni in Lombardia. Secondo i dati elaborati dal portale immobiliare Idealista, il valore medio delle case nella regione registra un incremento annuo del 3,8%, raggiungendo i 2.362 euro al metro quadro. Il trend positivo si conferma anche nell’ultimo trimestre dell’anno, che evidenzia un aumento del 5,5%, mentre su base mensile i prezzi segnano una crescita dell’1,1%. La situazione provincia per provincia. Giovanni Tagini A livello provinciale emerge un quadro articolato, caratterizzato da dinamiche differenziate: sette territori registrano infatti una contrazione dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
