Casalincontrada premia i suoi protagonisti | atleti musicisti e altre eccellenze del territorio

A Casalincontrada, domenica 28 dicembre, si è tenuta una cerimonia dedicata alle eccellenze del territorio. Durante l’evento, cittadini, famiglie e autorità si sono riuniti nella sala consiliare per riconoscere e ringraziare atleti, musicisti e altre figure che hanno contribuito alla crescita e alla valorizzazione della comunità locale. Un momento di condivisione e gratitudine per le persone che fanno grande il territorio.

Una vera festa di comunità è stata a Casalincontrada la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle eccellenze del territorio, domenica 28 dicembre nella consiliare del Comune dove si sono riuniti cittadini, famiglie e autorità per dire "grazie" a chi, nel corso degli anni, ha saputo. La luce calda di una mattinata di sole ha fatto da cornice, oggi 28 dicembre 2025, alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle Eccellenze del Territorio. Un incontro ospitato presso la Sala Consiliare del Comune di Casalincontrada in Piazza Alceste de

