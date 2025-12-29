Casalincontrada premia i suoi protagonisti | atleti musicisti e altre eccellenze del territorio

A Casalincontrada, domenica 28 dicembre, si è tenuta una cerimonia dedicata alle eccellenze del territorio. Durante l’evento, cittadini, famiglie e autorità si sono riuniti nella sala consiliare per riconoscere e ringraziare atleti, musicisti e altre figure che hanno contribuito alla crescita e alla valorizzazione della comunità locale. Un momento di condivisione e gratitudine per le persone che fanno grande il territorio.

Una vera festa di comunità è stata a Casalincontrada la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle eccellenze del territorio, domenica 28 dicembre nella consiliare del Comune dove si sono riuniti cittadini, famiglie e autorità per dire "grazie" a chi, nel corso degli anni, ha saputo. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Una mattinata di orgoglio e talento: Casalincontrada premia i suoi protagonisti

