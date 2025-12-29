Caro Lucano provi a gemellarsi con Soumahoro

Caro Mimmo Lucano, sindaco di Riace e eurodeputato, le scrivo per esprimere solidarietà e condividere alcune riflessioni. Resto sorpreso di fronte alla decisione di negarle il permesso di gemellarsi con Gaza, un gesto che avrebbe potuto promuovere dialogo e solidarietà. È importante continuare a sostenere valori di integrazione e rispetto, anche in situazioni complesse come questa.

Caro Mimmo Lucano, caro sindaco di Riace nonché eurodeputato, le scrivo questa cartolina per esprimerle la mia solidarietà: non capisco perché le abbiano negato il permesso di gemellarsi con Gaza. Ha ragione lei: si tratta di una «persecuzione contro un Comune guidato da un antifascista». Lei vuole appellarsi al presidente Mattarella. Ma non basta. Dovrebbe appellarsi all'Onu, alla Corte di Strasburgo o forse meglio a quella dell'Aja, perché negare il gemellaggio tra Riace e Gaza si configura come un vero crimine di guerra.

