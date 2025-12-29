Carlesi e i retroscena del premio all’attrice | Chiese un elicottero per andare a Roma

Durante una serata di fine estate a Chianciano Terme, l’atmosfera si faceva intima e raccolta, in attesa della cerimonia del Premio letterario. Tra i retroscena del riconoscimento all’attrice, si racconta come Carlesi abbia rivelato di aver richiesto un elicottero per raggiungere Roma, evidenziando un dettaglio che svela le dinamiche e le aspettative dietro l’evento.

Era una di quelle sere in cui l'estate sembra trattenere il respiro. Chianciano Terme, illuminata come un salotto buono, attendeva l'assegnazione del suo Premio letterario. Dietro le quinte, la macchina organizzativa girava con una tensione quasi tribale. Fabio Carlesi, allora direttore generale delle Terme, ricorda quei momenti come una sequenza continua di piccoli riti propiziatori. "Con la Bardot non si trattava di capricci. Era una questione di equilibrio. Lei arrivava con il suo mondo, e noi dovevamo fare spazio. Accettò il premio per la sua autobiografia, pubblicata da Bompiani, che vinse il primo posto.

