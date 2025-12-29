Carini Jazz festival tre serate di grande musica al Castello La Grua Talamanca
Il Carini Jazz Festival torna nel 2026, offrendo tre serate di musica dal vivo al castello La Grua Talamanca. Questo evento, che si svolge in un contesto storico e suggestivo, propone jazz di qualità in un’atmosfera natalizia. Un’occasione per apprezzare sonorità diverse e vivere momenti di incontro culturale nel cuore di Carini.
Carini apre il 2026 con un regalo per cittadini, visitatori e appassionati: tre serate di jazz dal vivo nella cornice unica del castello La Grua Talamanca tra atmosfere natalizie suggestive e sonorità che attraversano mondi diversi.Promosso dal Comune di Carini, il festival porta sul palco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Carini jazz festival christmas edition dal 2 al 4 gennaio al Castello.
Carini Jazz Festival: tre notti di grande musica al Castello di Carini Dal 2 al 4 gennaio 2026 – ore 21.30 | Ingresso libero Carini apre il 2026 con un regalo per cittadini, visitatori e appassionati: tre serate di jazz dal vivo nella cornice unica del Castello di Carini, - facebook.com facebook
