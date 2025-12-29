Caressa | Con il nuovo modulo Hojlund vola numeri raddoppiati e primo per velocità tra gli attaccanti

Durante Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha analizzato le recenti prestazioni di Rasmus Højlund, sottolineando come le strategie di Antonio Conte stiano valorizzando le sue qualità. Il nuovo modulo ha portato i numeri dell’attaccante danese a raddoppiare, con un incremento significativo in velocità e rendimento, confermando il suo ruolo centrale nel progetto del Napoli.

Nel corso di Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha acceso i riflettori su Rasmus Højlund, evidenziando come le nuove scelte tattiche del Napoli di Antonio Conte stiano esaltando al massimo le caratteristiche dell’attaccante danese. Il cambio di modulo ha inciso in maniera evidente sul suo rendimento: Højlund è più coinvolto nella manovra, arriva con maggiore continuità alla conclusione e appare decisamente più incisivo rispetto alle precedenti versioni viste in campo. I numeri, come sottolineato da Caressa, raccontano una crescita netta sotto tutti gli aspetti, confermando come il sistema di Conte stia valorizzando al meglio il suo potenziale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

