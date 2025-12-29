Carburante contaminato auto in panne Negato qualsiasi risarcimento fate attenzione
A Ferrara, un automobilista ha subito danni al veicolo a causa di carburante contaminato. La Lega Consumatori solleva attenzione sulla problematica, evidenziando che finora sono stati negati eventuali risarcimenti. È importante conoscere i propri diritti e le procedure in casi di danni derivanti da carburanti di scarsa qualità, al fine di tutelarsi adeguatamente.
Ferrara, 29 dicembre 2025 – La Lega Consumatori di Ferrara sta seguendo il caso del signor S. (il nome viene omesso per ragioni di riservatezza) il cui autoveicolo ha subito gravi danni, riconducibili – secondo le valutazioni tecniche – a carburante contaminato. I Fatti. La denuncia. “Ai nostri sportelli - afferma Andrea Maggi, consigliere nazionale della Lega Consumatori e referente dello sportello di Ferrara – si è presentato il signor S. riferendoci che nel luglio e agosto 2025, come sua consuetudine, aveva effettuato diversi rifornimenti di gasolio presso il medesimo impianto del ferrarese, tutti regolarmente documentati da scontrini e fatture elettroniche, pagati tramite carta di credito e debitamente conservati”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
