Nella serata di sabato, sulla via Toscana a Pistoia, si è verificata una carambola coinvolgente tre auto. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando locale. Si tratta di un episodio che si inserisce in una serie di eventi simili verificatisi recentemente nella zona, evidenziando la necessità di attenzione e prudenza alla guida in questa arteria.

Pistoia, 29 dicembre 2025 – Ancora un incidente sulla via Toscana. Una squadra del comando dei vigili del fuoco di Pistoia è intervenuta sabato sera intorno alle 20.30 per uno scontro avvenuto di fronte all’ingresso del Naturart Village. Nell’incidente erano coinvolte tre auto. La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto, ha operato per la messa in sicurezza delle auto, mentre i conducenti erano stati presi in cura dai soccorritori della Misericordia di Candeglia. Sul posto erano presenti anche una pattuglia della Polizia Locale di Pistoia e una volante della Polizia di stato per effettuare i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carambola con tre auto su via Toscana: Pistoia, ancora un incidente nella zona

Leggi anche: Pistoia: incidente in via Toscana, coinvolte tre auto. Un ferito in ospedale

Leggi anche: Tragico incidente nella notte: Davide, 47 anni, esce di strada con l’auto. Inutili i soccorsi. L’incidente mortale nella zona di Esperia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Carambola tra quattro mezzi: due persone estratte dalle lamiere; Napoli, carambola di auto, pedone investito finisce in ospedale; Incidente fra tre auto e un furgone: tre feriti e code alla Guizza. Due persone estratte dalle lamiere; Carambola tra tre auto nel pisano.

Porto Torres: carambola in via Sassari, tre auto coinvolte - Tre le vetture coinvolte nell’incidente avvenuto su un rettilineo, in prossimità dell’incrocio con via ... unionesarda.it

Napoli, carambola di auto, pedone investito finisce in ospedale - Grave incidente a Napoli dove un uomo è rimasto schiacciato nello schianto tra tre auto ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del Mare. ilmattino.it