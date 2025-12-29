Carabinieri Guasco dopo 20 anni lascia Rivergaro e va a Bobbio
Dopo quasi 20 anni alla guida della Stazione Carabinieri di Rivergaro, il luogotenente Roberto Guasco è stato trasferito al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bobbio. Questa decisione segna un passaggio importante nella sua carriera, mantenendo l’impegno nel servizio di sicurezza e protezione del territorio.
Dopo quasi 20 anni entusiasmanti ed intensi, passati alla guida della Stazione Carabinieri di Rivergaro, il luogotenente con carica speciale Roberto Guasco è stato destinato al comando del Norm (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia Carabinieri di Bobbio.«Un incarico – si legge in una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
