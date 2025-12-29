Capodanno treni straordinari nella notte | collegamenti speciali da Palermo per l' aeroporto e Cefalù

Per il Capodanno 2025-2026, Trenitalia ha predisposto due treni straordinari nella notte, in collaborazione con la Regione Sicilia. Questi collegamenti speciali consentono spostamenti facilitati tra Palermo, l’aeroporto e Cefalù, offrendo un'opzione comoda e sicura per chi desidera muoversi durante le festività. I servizi sono stati programmati per garantire maggiore flessibilità e comodità ai viaggiatori nel periodo di fine anno.

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, Regionale di Trenitalia, in accordo con la Regione, committente del servizio, ha previsto due treni straordinari per agevolare gli spostamenti notturni tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026.I collegamenti aggiuntivi interesseranno le linee.

