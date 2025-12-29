Capodanno sul Mare a Recco con spettacoli divertimento e tanta musica

Vivi il Capodanno sul Mare a Recco, un’occasione per trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia, tra musica, spettacoli e momenti di festa. La piazza Lungomare Bettolo si anima con eventi dedicati a tutte le età, offrendo un modo semplice e coinvolgente per salutare il nuovo anno in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Recco accoglie il 2026 con il "Capodanno sul Mare": in arrivo una notte di musica, spettacoli e divertimento nella piazza Eventi di Lungomare Bettolo, per salutare insieme il nuovo anno.Manca sempre meno alla notte più attesa dell'anno e il Comune di Recco si prepara a salutare il 2025 con il.

