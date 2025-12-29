Capodanno sul Grande Fiume sulla Motonave Stradivari

Festeggia l’arrivo del nuovo anno in modo esclusivo sulla Motonave Stradivari, un’elegante imbarcazione che solca le acque del Grande Fiume. Un’esperienza raffinata e tranquilla, ideale per salutare il 2023 in un ambiente sobrio e suggestivo, con viste uniche e un’atmosfera di classe. Un’occasione per vivere il Capodanno in modo diverso, all’insegna della quiete e della bellezza del paesaggio fluviale.

Il Capodanno più raffinato d’Italia vi aspetta a bordo della Motonave Stradivari, l’elegante icona del Po, simbolo di charme e raffinatezza. Per la notte di San Silvestro, il Battello resterà ormeggiato lungo le rive del Grande Fiume e si trasformerà in una scenografia da sogno, un gioiello. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Capodanno sul Grande Fiume sulla Motonave Stradivari Leggi anche: Brescia, un Capodanno mai visto: 40 band sul palco della Loggia e festa grande in Castello Leggi anche: Predappio tira il sipario sul 2025 con tombole, gustosa gastronomia e una grande festa di Capodanno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno: tutti gli appuntamenti a Parma e provincia per il 31 dicembre. Capodanno: tutti gli appuntamenti a Parma e provincia per il 31 dicembre - Dal concerto di Alex Britti in piazza Garibaldi al circo contemporaneo di Tutti matti sotto zero Parma saluterà il 2026 con il tradizionale e attesissimo concerto gratuito in Piazza Garibaldi: una gra ... parmatoday.it

Capodanno: dove trascorrerlo tra feste epiche, fughe di lusso e ritiri tranquilli - Le migliori destinazioni per Capodanno: Euronews Travel seleziona mete che offrono lusso, fuochi d'artificio spettacolari ed eventi vivaci. msn.com

Capodanno 2026 in Europa: alla scoperta delle capitali più affascinanti dove brindare - Il Capodanno è l’occasione ideale per vivere nuove esperienze, scoprire culture diverse e festeggiare in grande stile. siviaggia.it

Test botti di capodanno, Bulldog 50grammi cipolla 500grammi

Grande Capodanno a Savona! Dalle ore 22 di mercoledì 31 dicembre, in piazza Sisto IV si accende la notte più spettacolare dell’anno con Le Vibrazioni in concerto, Dj set e countdown Savona celebra l’arrivo del nuovo anno con l’energia di una delle b - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.