Capodanno senza tavoli e sedie nella movida | l' ordinanza dopo la rissa di Natale

Il sindaco di Aversa, Franco Matacena, ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di tavoli e sedie all’esterno dei locali della movida durante il Capodanno. La misura, adottata in seguito agli eventi di Natale, mira a prevenire situazioni di turbativa dell’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini durante i festeggiamenti del 31 dicembre.

