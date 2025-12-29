Capodanno senza concertone ma aperitivo in musica in piazza

Quest’anno, il Capodanno si presenta senza grandi concerti, offrendo invece un’atmosfera più intima e conviviale. In piazza, tra luci e atmosfere festive, sarà possibile trascorrere la serata con un aperitivo accompagnato dalla musica, immersi tra la pista di pattinaggio, l’antica giostra e il suggestivo mercatino natalizio. Un’occasione per salutare l’anno passato in modo semplice e genuino, condividendo momenti di relax e tradizione.

Tempo di lettura: 4 minuti Luci e magia tra la pista di pattinaggio e l'antica giostra, tra il mercatino e la Casa di Babbo Natale e della Befana. Avellino Christmas Village, in Piazza della Libertà, sta regalando al capoluogo irpino un luogo di incontro e di divertimento per tutta la famiglia. In programma fino all'11 gennaio, il villaggio resterà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10 a mezzanotte. Firmato ed organizzato dall' Associazione Italia Eventi, il progetto è risultato vincitore di un Bando del Comune di Avellino che ha concesso il suo patrocinio.

