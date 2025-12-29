Capodanno senza botti | l’appello di Legambiente per un 2026 di pace e rispetto

Legambiente invita a festeggiare il 2026 senza l’uso di fuochi artificiali, sottolineando l’importanza di scelte più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Un messaggio di pace e responsabilità che mira a ridurre l’inquinamento e a promuovere un comportamento etico, in un momento in cui il mondo affronta sfide sociali e ambientali. Un gesto semplice per un nuovo anno più consapevole e rispettoso.

Dire addio ai fuochi artificiali per accogliere il nuovo anno. È l'invito che arriva da Legambiente alla vigilia del 2026, un appello che intreccia ambiente, salute e riflessione etica in un mondo ancora segnato da guerre e violenze. Secondo l'associazione ambientalista, continuare a celebrare le.

