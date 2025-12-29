Il Capodanno è un momento di gioia condivisa, ma i rumori dei botti possono mettere a rischio la sicurezza di animali e persone. Scegliere alternative più tranquille permette di celebrare in modo responsabile, rispettando il benessere di tutti. In questo articolo, troverai consigli utili per proteggere i tuoi cari e gli amici a quattro zampe, vivendo un passaggio sereno e consapevole.

"Come rendere Capodanno, anche per gli animali, un momento di festa? Ovviamente non utilizzando i botti e festeggiando in maniera alternativa, perché la vera festa non è il botto, ma l'anno che verrà". È questo lo slogan che lancia Lav, la Lega anti-vivisezione, accompagnando la propria campagna di sensibilizzazione contro l'utilizzo di materiale pirotecnico in occasione di Capodanno. Ilaria Innocenti, responsabile rapporti istituzionali Lav, spiega: "È un dramma per gli animali". Ma non si fa del male solo ai nostri amati animali: i fuochi d'artificio e i botti sono pericolosi anche per gli uomini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Capodanno senza botti: come proteggere animali e persone

