Capodanno Roma varchi e metal detector per il concerto

Per il Capodanno a Roma, sono stati predisposti varchi e metal detector per garantire la sicurezza di oltre 40.000 partecipanti al concerto in città. Il piano sicurezza prevede controlli accurati e misure di prevenzione, assicurando un evento sicuro e tranquillo per tutti. La collaborazione tra autorità e organizzatori mira a offrire una festa di fine anno serena e ordinata.

Nella Capitale è pronto il piano sicurezza in vista del Capodanno. Sono oltre 40mila le persone attese.

Metal detector e piazze a numero chiuso, le misure per Capodanno - Metal detector e varchi per accedere agli eventi, stop ai botti, alle bottiglie di vetro e agli spray al peperoncino, ma anche alcune piazze a numero chiuso. ansa.it

Capodanno blindato a Roma: attesi in 40mila al Circo Massimo per il concertone - Rafforzati i controlli su metro, stazioni e obiettivi sensibili ... rainews.it

Il piano straordinario della viabilità per i grandi eventi di Capodanno a Roma, tra concertone e sfilate di bande musicali con artisti italiani e internazionali - facebook.com facebook

Capodanno in piazza, da Roma a Catanzaro la musica per aspettare il 2026. Tanti concerti, dj set, gospel, jam session e fuochi d'artificio #ANSA x.com

