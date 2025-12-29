Capodanno | potenziati i servizi di trasporto pubblico Bus e Metromare notturni gratis

Per il Capodanno più lungo del mondo, il Comune di Rimini ha incrementato i servizi di trasporto pubblico, garantendo collegamenti più frequenti tra mare e centro storico. Bus e trenini notturni saranno gratuiti, offrendo un’opzione sicura e comoda per gli spostamenti durante gli eventi. Questa iniziativa mira a facilitare la mobilità dei cittadini e dei visitatori, assicurando un’esperienza serena e senza inconvenienti nella notte di fine anno.

In occasione del Capodanno più lungo del mondo, il Comune di Rimini ha predisposto un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico: per facilitare gli spostamenti sono stati messi a disposizione trenini e potenziati bus, che collegano il mare al centro storico e viceversa, durante gli eventi.

