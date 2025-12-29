Capodanno passeggiata nel bosco dal Castello di Proh e brindisi di mezzanotte

Per il Capodanno, un’intima passeggiata nel bosco vicino al Castello di Proh offre un’occasione tranquilla per riflettere e concludere l’anno. Al calar della sera, si può accompagnare il momento con un brindisi di mezzanotte, in un ambiente naturale e suggestivo. Un modo semplice e rispettoso per salutare il nuovo anno, vivendo un’esperienza autentica e pacifica, lontano dal trambusto delle festività più affollate.

Una cornice adatta per inaugurare il nuovo anno: festeggiare San Silvestro. a San Silvestro (di Proh).Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 21,30 la fondazione UniversiCà organizza uno smart walking notturno presso gli spazi da questa gestiti. Si tratta di una passeggiata animata che parte dal Castello.

