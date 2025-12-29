Capodanno Palafrizzoni contro i botti | Pericolosi per l’uomo gli animali e l’ambiente Più controlli in città

A Capodanno, Palafrizzoni intensifica i controlli contro i fuochi d’artificio, evidenziando i rischi per persone, animali e ambiente. I fuochi, pur radicati nella tradizione, causano stress agli animali, danni alla fauna avicola e contribuiscono in modo significativo all’inquinamento atmosferico, accumulando il 6% delle emissioni annuali di PM10. Un’attenzione crescente verso pratiche più sostenibili invita a riflettere sulla reale utilità di tali celebrazioni.

Una tradizione che, forse, perde sempre più senso. Spaventa gli animali causando stress cardiaci, uccide ogni anno migliaia di uccelli e concentra in poche ore il 6% delle emissioni annuali di PM10 secondo i dati di Arpa Lombardia. In più, ad ogni Capodanno, provoca decine di feriti per il mancato rispetto delle norme di sicurezza. A tutela di salute e sicurezza collettiva il Comune di Bergamo invita i cittadini a festeggiare la fine del 2025 senza petardi o fuochi d’artificio. “Un appello al senso civico per un Capodanno più sicuro e sostenibile – si legge nella nota dell’amministrazione comunale -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

