Capodanno nel mercato nero dei botti compare la bomba Gaza

A pochi giorni dal Capodanno, nel mercato nero dei fuochi d’artificio si affaccia la cosiddetta

L'ordigno è stato così soprannominato dai produttori clandestini con un richiamo al drammatico conflitto in Medio Oriente per "pubblicizzare" la potenza distruttiva del manufatto.

La mafia e i botti illegali: il mercato nero che esplode tra Sicilia e Campania tra profitti e pericoli - Il traffico dei fuochi pirotecnici: camorra, laboratori abusivi, importazioni cinesi e rischi per la sicurezza ... lasicilia.it

Da Bonelli a Salvini, dopo 300 feriti la politica pensa a uno stop ai botti di Capodanno. Il deputato di Avs: “Serve una legge che li vieti” - Nel giorno in cui in Italia si contano i danni e i feriti dei botti di Capodanno da Matteo Salvini e Angelo Bonelli arriva un monito contro i botti di Capodanno. ilfattoquotidiano.it

