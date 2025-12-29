Capodanno in Toscana | tutte le piazze e le feste Alfa Tiromancino Irama sarà un brindisi in musica

Il Capodanno in Toscana offre numerose occasioni per festeggiare in piazza, con eventi e musica dal vivo. Firenze e altre città della regione si preparano a accogliere il nuovo anno con spettacoli e intrattenimento, creando un’atmosfera di convivialità e speranza. Tra le esibizioni, artisti come Alfa, Tiromancino e Irama saranno protagonisti di serate che uniscono tradizione e musica, per un brindisi collettivo all’inizio del 2026.

Firenze, 29 dicembre 2025 – Aspettando il 2026 in musica: tante le piazze in Toscana nella notte di Capodanno in cui ci sarà festa. Si allestiscono i palchi, si rifiniscono gli ultimi preparativi. Ci saranno artisti anche molto conosciuti che si esibiranno. A Firenze spazio ai Tiromancino, mentre a Pisa sarà Alfa a salire sul palco. Non c’è insomma che l’imbarazzo della scelta per chi ama la musica e vuole brindare all’aperto. I comuni hanno fatto le cose in grande e la macchina organizzativa è nel pieno della sua attività. Diverse città innalzano il livello della sicurezza, con divieto di vendita di alcolici e chiusura di alcune strade. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capodanno in Toscana: tutte le piazze e le feste. Alfa, Tiromancino, Irama, sarà un brindisi in musica Leggi anche: Musica e magia in piazza, Gabbani e Irama pronti ad accendere le feste Leggi anche: Toscana, le aperture speciali dei musei durante le feste di Natale e Capodanno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. I concerti del Capodanno 2026 a Firenze: il programma nelle 4 piazze della città; Capodanno a Firenze, concerti e spettacoli in quattro piazze. Scatta il piano sicurezza; Cosa fare a Firenze e in Toscana a Capodanno: concerti in piazza, musica, cinema e teatro; “Festa di Capodanno in piazza”, modifiche temporanee a sosta e transito in piazza della Vittoria e in alcune vie del centro storico. Capodanno in Toscana: tutte le piazze e le feste. Alfa, Tiromancino, Irama, sarà un brindisi in musica - Firenze, 29 dicembre 2025 – Aspettando il 2026 in musica: tante le piazze in Toscana nella notte di Capodanno in cui ci sarà festa. lanazione.it

Empoli e la tombolata - Piazza della Vittoria a Empoli è pronta a salutare il 2026 con una serie di eventi che animeranno la serata del 31. lanazione.it

Cosa fare a Firenze e in Toscana a Capodanno: concerti in piazza, musica e teatro - Concerti e balli nelle piazze, spettacoli teatrali, show da togliere il fiato: il conto alla rovescia per la festa di Capodanno è partito e in Toscana le occasioni per brindare in compagnia non manche ... corrierefiorentino.corriere.it

Meteo in Toscana, le previsioni per 31 dicembre e Capodanno. La neve a bassa quota La risposta del Cmt - facebook.com facebook

La Toscana fa festa Nada, Alfa e Franco126: Capodanno in piazza x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.