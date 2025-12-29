Capodanno in piazza Varchi | musica e brindisi Il programma

Il 31 dicembre 2025, Piazza Varchi sarà il luogo principale dei festeggiamenti di capodanno con l’evento “La Piazza che Balla”. La serata offrirà musica dal vivo e un brindisi collettivo per accogliere il nuovo anno, creando un’atmosfera di convivialità e tradizione. Un’occasione per vivere insieme un momento di festa nel centro cittadino, in un contesto semplice e autentico.

Mercoledì 31 dicembre 2025, Piazza Varchi diventerà il cuore pulsante della festa con "La Piazza che Balla".La serata sarà animata da Nirvana Discoteca, Fresko – La Capannina e Club Industry, a garanzia di una notte di musica e divertimento di alto livello, già protagonisti della memorabile.

