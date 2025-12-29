Capodanno in piazza Maggiore le regole e l’ordinanza del Comune

Il Comune di Bologna ha comunicato le regole e le disposizioni per il tradizionale appuntamento di Capodanno in Piazza Maggiore. In vista dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, sono state adottate misure di sicurezza e di ordine pubblico per garantire un evento sicuro e sereno per tutti i partecipanti. Ecco le principali indicazioni da seguire per questa occasione.

Bologna, 29 dicembre 2025 – Manca poco al 2026 e la città si prepara alla festa di Capodanno in Piazza Maggiore. Come da tradizione, anche quest'anno si brucerà il Vecchione sul Crescentone. L'appuntamento a mezzanotte è con il Gremlin oviparo progettato da Dem, nome d'arte di Marco Barbieri, artista poliedrico che spazia dalla land art (cioè quel movimento artistico nato negli Stati Uniti tra gli anni '60 e '70 che crea opere direttamente nel paesaggio naturale per esplorare il rapporto uomo-natura) alla wall painting (la pittura murale). Il Gremlin brucerà simbolicamente le brutture dell'anno 2025 in un rito benaugurale di saluto all'anno nuovo.

La serata per salutare il 2025 - La serata di festa del 31 dicembre in piazza Maggiore sarà accessibile a 9mila persone, comincerà intorno alle 22 e vedrà protagonista come sempre la musica con l’alternarsi in consolle di due Dj La F ... ilrestodelcarlino.it

