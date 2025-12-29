In Piazza Maggiore si prepara il tradizionale brindisi di fine anno, con musica e il rito del Vecchione. Dopo aver salutato il Natale e le installazioni artistiche, la piazza si anima per accogliere il nuovo anno, con l’evento che chiude il 2025 e dà il benvenuto al 2026, mantenendo viva la tradizione cittadina.

Piazza Maggiore ha appena detto addio al Natale, ’congedando’ i tanto chiacchierati ’masagni’ dell’installazione artistica Iwagumi, ma è già pronta a dare il benvenuto al nuovo anno, accogliendo sul Crescentone il Vecchione che sarà bruciato nel tradizionale veglione cittadino, che di fatto chiude il 2025. Ma non ci sarà solo il suggestivo falò, perché il cartellone in vista della notte di Capodanno riempirà il centro storico di musica, balli e canti, grazie a un evento a cura di Cronopios. IL VECCHIONE D’ARTISTA. Con l’arrivo del fantoccio a cui dare fuoco, il dibattito cittadino smetterà di parlare delle rocce gonfiabili che ’salutavano’ San Petronio per dare spazio a Gremlin Oviparo, il Vecchione d’artista 2026 firmato da Dem: si tratta della riproduzione di una creatura fantastica che molto ricorda i mostriciattoli di Joe Dante che, però, non ha nulla di cattivo: il Gremlin, infatti, è capace di assorbire la negatività che il pubblico gli affiderà, invitando lo spettatore non solo a riflettere sulla malvagità che ci circonda, ma anche su quella intrinseca in ognuno di noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capodanno in piazza Maggiore. La festa tra musica e Vecchione

Leggi anche: Capodanno in Piazza Maggiore: rogo del Vecchione e dj set per salutare il 2026

Leggi anche: Tutto pronto a Sassuolo per il Capodanno in Piazza Garibaldi: musica, energia e festa per tutta la città

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cosa fare a Capodanno 2026 a Bologna; Capodanno in piazza Maggiore. La festa tra musica e Vecchione; Addio megaliti, arrivano i gremlins; Capodanno 2026 in Emilia-Romagna.

Capodanno nelle Marche, concerti e feste riportano la gente in piazza - Palchi allestiti nelle piazze, musica fino a notte fonda e artisti popolari chiamati a scandire gli ultimi secondi dell’anno. veratv.it