Capodanno in piazza Garibaldi tutti i divieti previsti

Per il Capodanno in piazza Garibaldi a Parma, sono stati adottati specifici divieti per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. La serata si presenta favorevole alle celebrazioni, con condizioni meteo stabili, assenza di pioggia e temperature non troppo rigide. È importante rispettare le normative in vigore per vivere un evento sereno e in sicurezza.

Il meteo sembra dalla parte dei festeggiamenti di Capodanno a Parma. La sera del 31 dicembre non sono previste piogge e il freddo non sarà particolarmente intenso. L'unico possibile inconveniente è la nebbia, che però non dovrebbe fermare chi ha scelto di accogliere il nuovo anno in piazza.

