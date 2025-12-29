Capodanno in piazza | Civitavecchia saluta il 2025 con musica e festa

Il Capodanno in piazza a Civitavecchia rappresenta un’occasione di incontro e convivialità per la comunità locale. L’evento, previsto per il 31 dicembre in Piazza Fratti a partire dalle ore 22, offre un momento di festa e musica per salutare l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera semplice e condivisa. L’Amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare per trascorrere insieme questa tradizione di fine anno.

Civitavecchia, 29 dicembre 2025 – L'Amministrazione comunale di Civitavecchia invita la cittadinanza a partecipare al tradizionale appuntamento di fine anno in Piazza Fratti, dove il 31 dicembre, a partire dalle ore 22.00, si terrà la grande festa di Capodanno ad ingresso libero. Sul palco si esibirà la All Night Band, con uno spettacolo pensato per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno attraverso un viaggio musicale tra Pop, Disco e New Wave. La serata sarà arricchita dalla partecipazione di artisti locali e proseguirà dopo la mezzanotte con un DJ set, per continuare a festeggiare in un clima di condivisione e divertimento.

