Capodanno il Comune concede la deroga | Musica all' aperto fino all' 1.30
Per la notte di Capodanno 2025, il Comune ha approvato una deroga temporanea agli orari delle emissioni sonore, consentendo musica all'aperto fino all'1.30. Questa misura, emanata dal sindaco Federico Basile, riguarda esclusivamente il 31 dicembre e si inserisce nel programma “I Magici”, offrendo un’opportunità di festeggiamento più prolungata nel rispetto delle normative vigenti.
In occasione della notte di Capodanno 2025, il sindaco Federico Basile, ha previsto con un'ordinanza una deroga temporanea e straordinaria agli orari delle emissioni sonore, limitata esclusivamente alla notte del 31 dicembre 2025, nell’ambito delle iniziative inserite nel programma “I Magici. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
"Vigìlie 2025", via Dante Alighieri: deroghe e focus.
