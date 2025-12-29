Un'improvvisa ondata di aria artico-continentale interesserà il Friuli Venezia Giulia, portando un deciso abbassamento delle temperature. Le condizioni climatiche diventeranno rigide, con temperature sotto zero anche in pianura. Questa perturbazione segna un cambiamento significativo nel clima locale, influenzando le attività quotidiane e le condizioni di sicurezza durante il periodo di Capodanno. È importante adottare le dovute precauzioni per affrontare le temperature più rigide del solito.

Un’irruzione di aria artico-continentale è pronta a raggiungere il Friuli Venezia Giulia, determinando un deciso calo delle temperature. Le correnti fredde in arrivo dai Balcani garantiranno tempo stabile e cieli sereni, ma porteranno con sé un contesto climatico particolarmente rigido. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Capodanno gelido: aria artica in arrivo, temperature sotto zero anche in pianura

